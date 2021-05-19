В Івано-Франківську випадковий перехожий знайшов у ліфтовій шахті місцевої недобудови тіла двох чоловіків. Одному із загиблих було 35 років, другому – 46.

За попередньою версією правоохоронців, потерпілі регулярно споживали спиртне та ночували в цій будівлі.

– Це не просто нещасний випадок, а умисне вбивство, оскільки криміналісти на тілі чоловіків виявили ознаки насильницької смерті, – говорить речниця поліції Івано-Франківської області Христина Максимчак.

Уже за кілька годин правоохоронці вийшли на слід можливого вбивці. Підозрюваним став 30-річний місцевий, якого раніше судили за пограбування.

– Чоловіки розпивали алкогольні напої на об’єкті. Між ними найімовірніше трапився конфлікт, під час якого зловмисник бив чоловіків руками та ногами та іншими предметами, які були неподалік. Потім, щоб приховати сліди злочину, тіла скинув у ліфтову шахту й утік із місця події, – повідомляє попередню версію представник прес-служби поліції.

Своєї вини зловмисник поки не визнає. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

У Львові чоловік вбив однокласника

У травні у Львові чоловік вбив свого 53-річного однокласника. Тіло в квартирі виявила співмешканка загиблого, коли ввечері повернулася додому.

Львів’янину спершу нанесли шість ударів ножем у живіт, а потім ще кілька разів вдарили молотком по голові.

Аби позбутися слідів злочину, його намагалися спалити.

Правоохоронці натрапили на слід вбивці практично одразу. Під підозру потрапив його близький друг та колишній однокласник.