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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Виїхали на зустрічну: в ДТП на на трасі Київ-Чоп загинули чоловік і жінка

Виїхали на зустрічну: в ДТП на на трасі Київ-Чоп загинули чоловік і жінка

В Стрийському районі Львівської області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, внаслідок якої загинули 43-річні чоловік і жінка.

Інцидент стався пізно ввечері 18 травня у селі Козьова. Авто Renault Kangoo, за кермом якого перебував чоловік, виїхало на зустрічну смугу.

Саме тоді і відбулося зіткнення з вантажним автомобілем Scania з причепом.

Серйозних пошкоджень 62-річний водій вантажівки не зазнав, натомість водій і пасажирка Renault загинули на місці ДТП.

Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА

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