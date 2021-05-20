Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі

У Києві на Голосіївському проспекті прорвало магістральний трубопровід з витоком води назовні. В результаті були пошкоджені припарковані поруч автомобілі.
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, інцидент стався сьогодні о 14.48.
– Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився потік і стався провал асфальту. Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року, – зазначили в КМДА.
Комунальники вже перекрили воду і почали ремонтувати трубопровід.
Як видно на фото з місця інциденту, фонтан води з частинами асфальту пошкодив припарковані автомобілі. За попередніми даними, людських жертв немає.
Вулицю в Києві залило окропом
Раніше в центрі столиці вулицю Пушкінську залило окропом через аварію на трубопроводі.
Вода жовтуватого кольору почала текти від одного з будинків по схилу вниз, заливаючи сумішшю окропу і шматками землі проїжджу частину і тротуар.
Трубопровід, де сталася аварія, проклали ще 70 років тому.