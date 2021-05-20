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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Гейзер пошкодив багато авто: в Києві сталася аварія на тепломережі

Гейзер пошкодив багато авто: в Києві сталася аварія на тепломережі

У Києві на Голосіївському проспекті прорвало магістральний трубопровід з витоком води назовні. В результаті були пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, інцидент стався сьогодні о 14.48.

– Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився потік і стався провал асфальту. Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року, – зазначили в КМДА.

Комунальники вже перекрили воду і почали ремонтувати трубопровід.

Як видно на фото з місця інциденту, фонтан води з частинами асфальту пошкодив припарковані автомобілі. За попередніми даними, людських жертв немає.

  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
  • Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі
Гейзер пошкодив багато авто: в Києві сталася аварія на тепломережі / 7 фотографий

Вулицю в Києві залило окропом

Раніше в центрі столиці вулицю Пушкінську залило окропом через аварію на трубопроводі.

Вода жовтуватого кольору почала текти від одного з будинків по схилу вниз, заливаючи сумішшю окропу і шматками землі проїжджу частину і тротуар.

Трубопровід, де сталася аварія, проклали ще 70 років тому.

Джерело: КМДА

Фото: Київ Оперативний

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