Аварія на тепломережі в Києві – пошкоджені автомобілі

У Києві на Голосіївському проспекті прорвало магістральний трубопровід з витоком води назовні. В результаті були пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, інцидент стався сьогодні о 14.48.

– Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився потік і стався провал асфальту. Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року, – зазначили в КМДА.

Комунальники вже перекрили воду і почали ремонтувати трубопровід.

Як видно на фото з місця інциденту, фонтан води з частинами асфальту пошкодив припарковані автомобілі. За попередніми даними, людських жертв немає.



























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Вулицю в Києві залило окропом

Раніше в центрі столиці вулицю Пушкінську залило окропом через аварію на трубопроводі.

Вода жовтуватого кольору почала текти від одного з будинків по схилу вниз, заливаючи сумішшю окропу і шматками землі проїжджу частину і тротуар.

Трубопровід, де сталася аварія, проклали ще 70 років тому.