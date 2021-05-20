Вбивство в Слов'янську: колишній бойовик "ДНР" застрелив пенсіонера

У Слов’янську затримали 36-річного чоловіка, який застрелив пенсіонера. Раніше він перебував у лавах незаконних збройних формувань “ДНР”.

Слідство встановило, що двоє чоловіків не знайшли порозуміння у питанні повернення грошей.

Щоб не віддавати борг, колишній бойовик застрелив 53-річного пенсіонера, покинув його тіло в гаражі і втік з місця вбивства.

Вже під час обшуків в будинку підозрюваного правоохоронці вилучили пістолет, від якого загинув чоловік, а також автомат Калашникова з набоями.

– Встановлено, що зброю раніше судимий чоловік ховав з часів його перебування у лавах незаконних збройних формуваннях “ДНР”, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінальні провадження відкрито за ч.1 ст. 115 (Вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Фото: Департамент карного розшуку