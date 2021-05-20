Українським правоохоронцям вдалося затримати двох найвпливовіших злодіїв у законі.

Йдеться про кримінальних авторитетів, прізвиська яких Умка та Лаша Сван.

Їх підозрюють у діяльності з утворення злочинних угруповань, підбуренні до вчинення нових злочинів, що створювало додаткові загрози для безпеки громадян (ст. 255-1 КК України).

Поліції вдалося встановити всі сфери діяльності чоловіків та їхні зв’язки.

Санкції проти кримінальних авторитетів

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Їм заборонять в’їжджати на територію України, відмовлять у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання. Крім того, йдеться про блокування їхніх активів.

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