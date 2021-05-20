Не догледів тато, винна мама: що відомо про хлопчика, якого знайшли в київському метро

Поліція Києва пояснила деталі інциденту, пов’язані з 8-річним хлопчиком, якого без батьків знайшли на станції метро Дорогожичі.

Напередодні користувачів соцмереж обурило рішення правоохоронців: адміністративний протокол було складено на матір хлопчика, хоча того дитина перебувала під наглядом свого батька.

Коли хлопчика знайшли поліцейські, він зізнався, що пішов на пошуки своєї мами, якої в цей час не було вдома.

– Ми з’ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Ми повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре, – зазначили правоохоронці.

Наразі публікація поліції Києва зібрала вже понад 2,1 тис. коментарів, де небайдужі громадяни вимагають справедливості для матері дитини.

Правоохоронці пояснили таке рішення законом та процедурою оформлення адміністративних протоколів.

У чому справа

Санкція ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення не містить уточнень, на кого з батьків чи опікунів має складатися протокол.

Він оформлюється на ту особу, яка з’явилася на місце події. У даному випадку саме матір 8-річного хлопчика прийшла його забрати.

– Ми не розуміємо, чому в людей така реакція на це. Люди, які більш-менш володіють інформацією, вони знають, що складається безпосередньо на одного з батьків, – пояснила співробітниця відділу комунікації поліції Києва Наталія Керницька.

Таким чином, якби забирати сина з кімнати поліції прийшов батько, то адмінпротокол склали би не на матір, а на нього.