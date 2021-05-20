Іранського режисера Бабака Хоррамдіна жорстокого вбили та розчленували власні батьки після того, які він повернувся з Лондона на свою батьківщину, в Іран.

Розчленоване тіло 47-річного кінорежисера знайшли у сміттєвих пакетах та валізі у неділю в різних районах Тегерану.

Голова Тегеранського кримінального суду Мохаммад Шахріарі заявив, що батько зізнався у тому, що увів сину наркоз, завдав йому кількох ударів ножем, розчленував тіло та викинув останки. Його батько заявив, що вони здійснили так зване вбивство честі.

Причиною таких дій батька стало те, що кінорежисер відмовлявся одружитися. Саме через відсутність у сина дружини між ним та його батьками сталася сварка.

В іранській поліції повідомили, що у будинку батьків були знайдені докази жахливого вбивства. Згодом поліція встановила, що три роки тому ці люди вбили свою дочку, а десятьма роками раніше ще й свого зятя.

Наразі батьки кінорежисера заарештовані. Батько звинувачується у вбивстві, а матір – у пособництві.

Що відомо про Бабака Хоррамдіна?

Бабак Хоррамдін закінчив факультет образотворчих мистецтв Тегеранського університету у 2009 році, отримавши ступінь магістра в галузі кіно.

Наступного року він переїхав до Лондона для подальшого вивчення кіно. До Тегерану він повернувся, щоб викладати режисуру кіно для студентів.

Під час перебування в Лондоні він зняв низку короткометражних фільмів, серед яких Щілина та Присяга Яшару. В їхній основі лежав досвід переїзду до країни та перебування далеко від сім’ї.

Рідні брати вбили через орієнтацію

За останні кілька тижнів це вже не перше гучне “вбивство честі” в Ірані.

20-річного Алі Фазелі Монфареда обезголовили брати після того, як дізналися про його гомосексуальну орієнтацію. Він хотів переїхати до Туреччини зі своїм партнером.