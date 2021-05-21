Вийшов з дому і зник: у Дніпрі знайшли мертвим 23-річного хлопця

У Києві ввечері, напередодні свого дня народження, 23-річний хлопець вийшов із дому та загадково зник. Він не взяв із собою ані телефону, ані документів. За декілька днів його знайшли мертвим у Дніпрі.

Мати загибло не сумнівається, що її сина убили. Адже перед тим він влаштувався на дуже підозрілу роботу.

Фотографіями білявого із блакитними очима Дмитра Волосевича рідні та волонтери обклеювали столичні зупинки та поширювали знімки у соцмережах.

Поліція теж взялася за пошуки. Перевірили контакти хлопця і з’ясували, з ким він востаннє спілкувався. Вдалося вийти на дуже непевний, але обнадійливий слід.

– Він один йшов зустрічати друзів. А вже через декілька хвилин повертався із двома хлопцями. Йшли спокійно та про щось спілкувалися. Потім вони відійшли трішки в бік до майданчику, а після – виїхала машина, – розповідає родичка зниклого Марина.

Що то була за машина та з ким зустрічався Дмитро – у слідства відповідей немає.

Мати зниклого весь цей час дуже переживала. Не випускала із рук телефон та сподівалась, що її син все ж таки живий.

Однак всі її надії на щасливий фінал пошуків сина обірвав телефонний дзвінок слідчого. Дмитра таки знайшли, але мертвим.

Його бездиханне та спотворене тіло виловила берегова охорона з Дніпра біля Пішохідного мосту у Києві.

Саме одяг і характерні татуювання не залишили сумнівів, що це був Дмитро.

Матір загиблого Валентина переконана – сина жорстоко вбили і зачіпки слід шукати на його загадковій роботі.

Михайло, один із тих, хто востаннє бачив Дмитра живим, каже, що він дуже переживав через нове місце роботи.

Однак що це за фірма та де вона розташована – деталей хлопець не розповідав. Лише натякнув, що хоче звільнятися, бо там змушували займатися чимось незаконним.

– Називав це маркетингом. Але на скільки мені відомо, це як виявилося ескор-послуги. Компанія займається проституцією, тобто здають дівчат. А його туди взяли на кшталт якимось менеджером, – каже друг загиблого Михайло.

Мати Дмитра розповідає, що її син не зловживав алкоголем та наркотиками, у нього не було дівчини. Тому причин для скоєння самогубства жінка не бачить.

Наразі у поліції не можуть сказати справжньої причини загибелі Дмитра. Запевняють лише, що зробили все можливе, аби знайти хлопця.

Водночас тіло мертвого відправили на судово-медичну експертизу, аби пролити світло на цю історію.

Окрім того, вже відомо, що загинув хлопець на початку травня, аж через три тижні після свого зникнення.

Вбивство у Києві

Вранці 19 травня у Дніпровському районі столиці випадкові перехожі знайшли вбитим 27-річного хлопця.

Інцидент стався на вулиці Новаторів. Після приїзду поліції стало зрозуміло, що хлопець загинув насильницькою смертю.

На його тілі судмедексперт виявив близько 18 ножових поранень та численні забої. Точна причина смерті хлопця буде встановлена незабаром.