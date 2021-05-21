На очах маленького сина: у Новомосковську засудили чоловіка, який вбив охоронця лопатою

У Новомосковську засудили чоловіка, який на очах свого 5-річного сина вбив людину. Наступні 14 років він проведе у в’язниці.

Жахливий інцидент стався у травні минулого року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 32-річний чоловік накинувся на охоронця автомобільної стоянки.

За всім, що відбувалося, спостерігав 5-річний хлопчик.

Горе-батько з лопатою накинувся на охоронця і наніс йому понад 10 ударів по голові, внаслідок чого чоловік загинув на місці.

Після скоєного чоловік пограбував мертвого охоронця: у його речах він знайшов понад 2 тисячі гривень.

Зазначається, що протягом всього часу розслідування підсудний не визнавав своєї вини, проте її повністю було доведено прокуратурою.

Окрім 14 років позбавлення волі, також суд присудив конфіскувати все майно, яке належало 32-річному чоловіку.

Вбивство на Миколаївщині

На початку квітня у Вознесенську п’яний чоловік накинувся на 16-річного підлітка і наніс ножовий удар прямо в серце.

Інцидент стався на вулиці на очах перехожих: від отриманого поранення хлопець помер до приїзду швидкої.

З’ясувалося, що 30-річний вбивця, якого затримали по гарячих слідах, звільнився із місць позбавлення волі за умисне вбивство лише за два тижні до інциденту.

За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура