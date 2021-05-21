На Одещині подружжя педагогів, під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки, вчиняли над дітьми сексуальне насильство. Наразі їм вручили підозру.

Правоохоронці встановили, що злочинцями були чоловік та жінка, обидва жителі Біляєвського району. Вони розбещували двох діток у віці шести та семи років.

‌Так, 53-річна підозрювана організувала приватні уроки психолога-логопеда для підготовки діток до школи.

Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття та залишали їх наодинці з псевдо-педагогами.

Та за даними поліцейських, жінка підбирала та схиляла дітей до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

Зловмисник, користуючись дитячою безпорадністю, вчиняв над ними сексуальне насильство у вигляді розваги.

Окрім того, свої насильницькі дії він знімав на телефон.

Після цього, дружина чоловіка вдавалась до психологічного тиску та залякування, щоб діти не розповіли про ці розпусні дії батькам.











На Одещині подружжя педагогів вчиняло секс-насильство над дошкільнятами / 3 фотографии

Внаслідок події подружжю оголосили про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічно.

Затримання викладача у Чернівцях

У місті Чернівці звільнили викладача коледжу мистецтв ім. Сидора Воробкевича. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Зокрема, 22 його студента підтвердили порушення правил етичної поведінки з боку чоловіка.

Окрім того, одна зі студенток розповіла, що він просив її нагнутись, щоб зміг розписатися на спині дівчини.