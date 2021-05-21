У Києві 37-річний чоловік зірвав прапор України з адмінбудівлі молодіжного павільйону Київська троянда Центрального парку культури й відпочинку.

Зловмисник схопився за край прапору та повис на ньому, у результаті чого тканина розірвалася навпіл, а флагшток зламався.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками події, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.

Працівники кримінальної поліції розшукали порушника та доставили його до районного управління поліції. Мотиви свого вчинку чоловік відмовився пояснити.

Йому повідомили про підозру за фактом публічної наруги над Державним прапором України та вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі до трьох років.











Повис на прапорі: у Києві чоловікові загрожує в’язниця через наругу над держсимволом / 3 фотографии

У Сумах чоловік зняв прапор із могили ветерана АТО

У березні в Сумах 41-річний чоловік зняв прапор із могили ветерана АТО Євгена Коростельова.

Слідством встановлено, що зловмисник осквернив могилу на Алеї Слави, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

За скоєне йому загрожує до п’яти років.