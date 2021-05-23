У Криму випадково катапультувалися двоє росіян з літака Су-30

На військовому аеродромі в окупованому Росією місті Саки двоє льотчиків катапультувалися з винищувача Су-30СМ.

На момент екстреної евакуації льотчиків літак перебував на злітно-посадковій смузі.

– Обидва льотчики живі, але технік отримав опіки, – повідомили в російському оборонному відомстві.

Інформацію щодо позаштатного спрацьовування катапульти підтвердили в Південному військовому окрузі.

За версією силовиків, в результаті катапультування ніхто не постраждав.

Навчання Японії щодо захисту далеких островів

Збройні сили Японії в суботу, 22 травня, провели в префектурі Сідзуока, що на острові Хонсю, навчання.

В рамках маневрів взяли участь понад 3 тисяч військовослужбовців.

Згідно зі сценарієм маневрів, бійці захищали віддалені острови від умовного супротивника.