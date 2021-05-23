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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

В Умані поранили двох ізраїльтян: подробиці події

Стрілянина в Умані

В Умані невідомі поранили двох громадян Ізраїлю, яких в результаті події було госпіталізовано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) КК України.

Інцидент стався близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.

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Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази та опитали свідків.

Особистість зловмисника, що залишив місце події перед приїздом силовиків, встановлюється.

Стрілянина в Києві

Пізно ввечері 20 травня в Києві чоловік в нетверезому стані почав стрілянину біля супермаркету.

Його обурило, що компанія військовослужбовців голосно слухає музику в авто і не реагує на його зауваження.

Куля потрапила в коліно одного з чотирьох чоловіків.

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