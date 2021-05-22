Зникла понад півроку тому: в Італії знайшли мертвою 29-річну українку

Поблизу італійської провінції Піза неподалік міста Кастельфранко ді Сотто знайшли мертвою 29-річну громадянку України Христину Новак. Тіло мертвої знайшли у котеджі.

Місцеві правоохоронці встановили, що саме у цьому місці мобільний телефон жінки перестав передавати сигнали.

Торік, 9 листопада 2020 року, жінка зникла. Вона родом із українського міста Одеса.

Зокрема, Христина жила неподалік від місця, де знайшли її мертве тіло.

Як з’ясували поліцейські, жінка зникла після того, як затримали її 41-річного співмешканця за зберігання наркотиків та зброї.

Між тим мати зниклої повідомила, що востаннє спілкувалась із донькою після її повернення з комісаріату, де вона давала свідчення поліції.

Однак проти самої українки ніяких звинувачень не висували.

Згодом, 23 березня, поліція заарештувала в містечку Кастельфранко ді Сотто сусіда Христини та його кримінального партнера, італійського співмешканця жінки.

Сусідом виявився 50-річний італійський татуювальник Франческо Лупіно. Саме його суд підозрює у скоєнні вбивства Христини.

Читайте У Київській області жінка зарізала свого коханця під час сварки

Вбивство на Львівщині

У Львівській області чоловік вбив власну дружину у спільному будинку.

Між парою виник конфлікт під час вечері. Тоді ж 50-річний Ігор вдарив ножем у груди співмешканку. Унаслідок чого лезо ножа проштрикнуло жінці легені.

Жінка померла за декілька днів після події.

Джерело: Ilmessaggero.it