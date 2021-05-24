На Львівщині 48-річна жінка отримала 50% термічних опіків тіла. Тож рятувальники доправили постраждалу в опіковому шоці вертольотом до медзакладу.

Як зазначають в ДСНС, жінку із віддаленого населеного пункту Львівщини перевозили ЄС-145 Єврокоптером до обласного центру.

Зокрема, на автодорозі в селі Завадівка Самбірського району вертоліт здійснив посадку.

Звідти рятувальники транспортували потерпілу до КНП восьмої міської клінічної лікарні Львова.

Одразу після приземлення жінку передали лікарям для надання їй кваліфікованої медичної допомоги.











На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні / 3 фотографии

За даними ДСНС, із 1 квітня вертоліт перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстреної допомоги населенню шістьох областей.

В Україні запрацювала система аеромедичної евакуації

Нещодавно в Україні відновили систему аеромедичної евакуації та транспортного забезпечення трансплантології.

17 березня Кабмін підтримав спільну ініціативу МВС та МОЗ.

Зокрема, із 1 квітня розпочалось його впровадження у Львівському регіоні, а з 1 травня – в Київському.