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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні

Транспортування потерпілої вертольотом ДСНС на Львівщині

На Львівщині 48-річна жінка отримала 50% термічних опіків тіла. Тож рятувальники доправили постраждалу в опіковому шоці вертольотом до медзакладу.

Як зазначають в ДСНС, жінку із віддаленого населеного пункту Львівщини перевозили ЄС-145 Єврокоптером до обласного центру.

Зокрема, на автодорозі в селі Завадівка Самбірського району вертоліт здійснив посадку.

Звідти рятувальники транспортували потерпілу до КНП восьмої міської клінічної лікарні Львова.

Одразу після приземлення жінку передали лікарям для надання їй кваліфікованої медичної допомоги.

  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
  • На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні
На Львівщині жінка отримала 50% опіків тіла – її вертольотом доставили до лікарні / 3 фотографии

За даними ДСНС, із 1 квітня вертоліт перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстреної допомоги населенню шістьох областей.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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