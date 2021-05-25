У Львові в одній родині після чергового домашнього скандалу 11-річна Галина випала з вікна третього поверху. Однак батьки переконують, що вони тут ні до чого. Мовляв, дівчинка сама не хотіла вчити молитву.

П’ятикласниця Галя й гадки не мала, чим завершиться звичайний, на перший погляд, день.

Дівчинка, як зазвичай, зробила уроки та вирішила погуляти із друзями. Однак у неї почався конфлікт із батьками, які казали їй, що потрібно вчити молитву, бо скоро нібито перше причастя.

Сусіди чули за стіною сварку, а вже за кілька хвилин пролунав дивний шум.

Згодом місцеві жителі побачили на землі під будинком дівчинку, яка ледь ворушилась і не могла самостійно піднятися.

Тому очевидці одразу викликали медиків та поліцію. Школярка дивом вижила після падіння з дев’ятиметрової висоти. Та Галя не змогла пояснити, як випала із вікна.

Зокрема, дівчинку врятувало те, що вона впала на клумбу, на м’яку землю.

Сусіди чимдуж кинулися на допомогу п’ятикласниці і принесли їй ковдру, на якій потім дівчинку заносили до швидкої.

Галю одразу повезли в реанімацію. Лікарі переконують, що вона народилася у сорочці. Адже все могло бути набагато гірше.

– У дівчинки закрита черепно-мозкова травма. Ще підозрюється перелом двох поперекових хребців, – каже керівник Львівської міської дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Усі сусіди в будинку знають Галю, як привітну, щиру дівчинку, яка завжди доглядає молодшого брата.

Як переконують мешканці, із батьками дитині не пощастило. Так, дочка навіть викликала поліцію, бо вони постійно сваряться та випивають.

Однак батько Галини запевняє, що вона нібито зробила це ненавмисно, з необережності. Мовляв, намагалася зняти одяг із сушки за вікном, і просто не втримала рівноваги.

Водночас патрульні кажуть, коли вони прибули на виклик – батьки були нетверезі, і навіть не одразу прийшли на допомогу дитині.

– Батьки були з ознаками алкогольного сп’яніння. Зі слів очевидців, вони поводились дивно і не одразу зрозуміли, що це їхня дитина випала з вікна та й не одразу прийшли на допомогу, – пояснює речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Натомість батько постраждалої дівчинки Володимир відкидає звинувачення на свою адресу. Він каже, що був надто шокований лихом, тому підійшов до дитини із запізненням.

Проти батька й матері Галини вже відкрили кримінальне провадження. Їх підозрюють у злісному невиконанні своїх обов’язків.

– Це злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років, – каже речниця національної поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Ще з січня сім’я Галини була на обліку в соціальній службі. Так, у батьків тимчасово забрали молодшого сина, а тепер, імовірно, заберуть ще й дочку після її одужання.

Нині поліція з’ясовує, чи справді дівчинка випала із вікна з необережності, чи все ж таки винен сімейни конфлікт.

У Запоріжжі дитина випала з вікна

Наприкінці квітня у Запоріжжі вихованець дитячого садка випав з вікна другого поверху. У чотирирічного хлопчика діагностували травми голови. Без свідомості його забрали до реанімації лікарні.

За попередньою інформацією, хлопчик перебував один у приміщенні. Ймовірно, його забули взяти на прогулянку.