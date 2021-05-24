У Черкасах Служба безпеки України викрила проросійську компанію. Зокрема, інтернет-агітатори працювали в інтересах гібридної агресії РФ проти України.

Як встановили правоохоронці, відповідну ботоферму підтримував житель міста у підсобному приміщенні власного приватного підприємства.

Так, він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку антиукраїнським агітаторам.

За даними спецслужби, чоловік використовував SIM -картки українських операторів мобільного зв’язку.

Розраховувались із підприємцем за послуги криптовалютою та через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.

Так, агітатори через ботоферму розповсюджували дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, проросійську пропаганду, спрямовану на дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності країни.















Працювали в інтересах РФ: у Черкасах викрили антиукраїнських пропагандистів / 4 фотографии

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери з спеціальним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 400 SIM-карток.

Затримання проросійських агітаторів

На початку травня СБУ викрила проросійських провокаторів на Закарпатті.

Так, троє зловмисників на замовлення кураторів з російських спецслужб розповсюджували в місті Берегово листівки з погрозами на адресу етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області.

Провокатори виявилися двоє переселенців з Луганська та місцевий житель.