Унаслідок ДТП на Житомирській трасі в Святошинському районі Києва за участі вантажного та легкового автомобілів загинуло три особи – водій та пасажир Volkswagen Passat та пішохід, особу якого наразі встановлюють правоохоронці.

Водія вантажівки DAF госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості та численними опіками.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іномаркою. У результаті цього відбулося займання автомобілів.

Водій та пасажир легковика загинули на місці. Чоловік, тіло якого правоохоронці виявили на проїжджій частині, ймовірно, перетинав дорогу в невстановленому місці.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.







Загинули на місці: стала відома кількість жертв масштабної ДТП у Києві / 2 фотографии

ДТП у Києві

Уночі 24 травня в Києві фура врізалась у металевий відбійник, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась із легковиком.

У результаті цього легковий автомобіль опинився під тягачем. Потім пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Біля понівеченого транспорту знайшли тіло людини. Очевидці припустили, що загиблим є пішохід, який перебігав дорогу в момент аварії.

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