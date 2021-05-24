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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Запустив до будинку газ і підстрелив: на Волині чоловік намагався вбити родича

наручники

У селі Башлики Волинської області 65-річний чоловік вистрілив із рушниці у свого родича. Незабаром після цього його знайшли застреленим.

Як повідомили в поліції Волинської області, інцидент стався в ніч на 24 травня. У будинку 30-річного потерпілого було чутно запах газу. Він вийшов на вулицю з’ясувати причини, після чого в нього вистрілив родич. За версією слідства, родич підклав до будинку балон із газом і запустив його всередину приміщення.

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Постраждалий дістав вогнепальне поранення в живіт і руку. Його доставили в лікарню, зараз загрози його життю немає. Стрілець зник із місця події.

Через деякий час поліцейські отримали повідомлення про самогубство в сусідньому селі Цумань.

– Загиблим виявився 65-річний місцевий житель, який напередодні в Башликах поранив свого родича. Поліцейські на місці трагедії вилучили гладкоствольну рушницю та гільзи. Тіло направили на експертизу, – повідомили в поліції.

За даними силовиків, між родичами був конфлікт, який тривав кілька років. Мотиви таких дій ще встановлюються.

Триває досудове слідство.

Убив тітку заради грошей

Раніше в Київській області чоловік убив свою 65-річну тітку заради грошей. Тіло жінки знайшов її чоловік, коли повернувся з нічної зміни.

Пізніше з’ясувалося, що жінку вбив родич, у якого були кредити.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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