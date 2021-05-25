PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На борту корабля, який прямував до Панами, помер 38-річний капітан з України

На борту корабля, який прямував до Панами, помер 38-річний капітан з України

На борту корабля Century, який прямував до Панами, знайшли мертвим 38-річного українського моряка. Він був капітаном судна.

Про трагедію стало відомо з анонімних джерел. Судно прямувало до одного з панамських портів, де повинна була відбутися зміна капітана.

За два дні до цього, як повідомив екіпаж, капітан перестав виходити зі своєї каюти.

Після того, як моряки виявили мертвого капітана, його каюту було опечатано. Наразі на борту судна Century працюють українські та філіппінські моряки.

Можливі версії

Очевидці повідомляють, що з невідомих причин влада Панами відмовляється забирати тіло українського капітана: воно продовжує лежати в каюті, де знайшли моряка.

Натомість колеги капітана стверджують, що жодних проблем зі здоров’ям він не мав.

Чи було виявлено на тілі сліди насильницької смерті, наразі невідомо.

Джерело: Seafarers Journal

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка