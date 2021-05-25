На борту корабля, який прямував до Панами, помер 38-річний капітан з України

На борту корабля Century, який прямував до Панами, знайшли мертвим 38-річного українського моряка. Він був капітаном судна.

Про трагедію стало відомо з анонімних джерел. Судно прямувало до одного з панамських портів, де повинна була відбутися зміна капітана.

За два дні до цього, як повідомив екіпаж, капітан перестав виходити зі своєї каюти.

Після того, як моряки виявили мертвого капітана, його каюту було опечатано. Наразі на борту судна Century працюють українські та філіппінські моряки.

Можливі версії

Очевидці повідомляють, що з невідомих причин влада Панами відмовляється забирати тіло українського капітана: воно продовжує лежати в каюті, де знайшли моряка.

Натомість колеги капітана стверджують, що жодних проблем зі здоров’ям він не мав.

Чи було виявлено на тілі сліди насильницької смерті, наразі невідомо.

Джерело: Seafarers Journal