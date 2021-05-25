Натовпом на одну: в Білій Церкві дівчата зняли на відео побиття 13-річної школярки

У Білій Церкві натовп підлітків поглумився над 13-річною дівчинкою. Знущання і побиття школярки потрапили на відео, яке швидко поширилося в соцмережах.

Інцидент стався у місцевій лісосмузі біля залізничних шляхів.

На відео помітно, що дві старші дівчини оточили 13-річну школярку. Навколо них – компанія підлітків, вони жваво розмовляють, жартують, а на фоні чутно, як грає музика.

Після фрази Не шкодуй її одна з дівчат декілька разів вдарила школярку в обличчя. Вже за декілька секунд це ж саме зробила друга дівчина.

Ніхто з присутніх не намагався захистити постраждалу 13-річну дівчинку. Згодом в соцмережах з’явилася інформація, що напередодні вона могла сама спровокувати цей конфлікт.

Що кажуть в поліції

Правоохоронці провели бесіди з усіма учасниками бійки. Одна з нападниць, 17-річна школярка, пояснила свій вчинок образою молодшої в бік її батьків.

Дівчина жалкує про такий вчинок і зрозуміла, що вчинила неправильно вже згодом.

Також у поліції підтвердили, що ініціатором бійки була саме 13-річна школярка: зараз вона дає пояснення щодо того, що сталося.

З матір’ю постраждалої дівчинки також поспілкувався і директор школи, де навчаються діти.

Директор школи, в якій навчається 13-річна дівчинка, провів бесіду з матір’ю постраждалої.

Усі дані щодо бійки між школярками у Білій Церкві зареєстрували у відповідних обліках, перевірка триває.

Джерело: Поліція Київщини

Фото: Білоцерківське РУ поліції