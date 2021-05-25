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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Києві перекрили вулицю Саксаганського – поліція шукає вибухівку

Вибухотехнічна служба

В центрі Києва правоохоронці шукають вибухівку. Напередодні надійшло повідомлення про підозрілий предмет.

Станом на 15.00 перекрито рух вулицею Саксаганського.

– Поки невідомо, що це – сумка, валіза або коробка, – зазначили в поліції.

На місці працюють вибухотехніки, наразі перевірка триває.

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