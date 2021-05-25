На Одещині двоє підлітків жорсткого зарізали ножем жінку-таксиста задля грошей. Тепер юнаків судитимуть.

За даними слідчих, ще у грудні 2020 року хлопці у віці 17-ти та 18-ти років, жителі містечка Южне заздалегіть готувались до цього вбивства.

Так, вони спеціально замовили таксі і попросили жінку відвезти їх у село Любополь Одеського району.

Приїхавши за адресою, яку назвали навмання, хлопці заздалегідь підготовленими ножами нанесли 55-річній жінці численні поранення, від яких та померла одразу на місці.

Потім, переконавшись, що таксист мертва, зловмисники забрали 1,5 тис. грн та на її автомобілі втікли з місця злочину.

Далі зловмисники, щоб приховати сліди злочину, спалили викрадене авто.

Для цього вони купили літрову пляшку горілки та виїхали за межі населеного пункту. Після чого, облили таксі спиртним та підпалили.

Зараз підлітки перебувають під вартою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно хлопців, які обвинувачуються в умисному вбивстві з корисливих мотивів ( п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).

У місті Южне в грудні 2020-го правоохоронці затримали двох юнаків, яких підозрювали у вбивстві жінки-таксиста.

За даними поліції, злочин був заздалегідь спланований 17-річним хлопцем, до якого він підбурив старшого товариша.

Ініціатор зізнався, що вбивство спланував заради грошей, бо хотів втілити у життя власний бізнес-проект – відкрити кімнату люті.

Юнак хотів, аби люди приходили до кімнати, в якій можна трощити все що завгодно.

Джерело: Одеська облпрокуратура