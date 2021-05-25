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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Зірвані дахи будинків та повалені дерева: наслідки торнадо на Херсонщині

Торнадо на Херсонщині

У Херсонській області пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. Постраждалих немає.

Смерч пронісся у селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади. Його встигли сфотографувати місцеві жителі.

На допомогу місцевим приїхали правоохоронці.

Нині вони обходять помешкання людей, спілкуються з жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Також працівники поліції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.

  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
  • На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки
Зірвані дахи будинків та повалені дерева: наслідки торнадо на Херсонщині / 4 фотографии

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, правоохоронці працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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