На Херсонщині пронісся торнадо: які наслідки

У Херсонській області пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. Постраждалих немає.

Смерч пронісся у селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади. Його встигли сфотографувати місцеві жителі.

На допомогу місцевим приїхали правоохоронці.

Нині вони обходять помешкання людей, спілкуються з жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Також працівники поліції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.















Зірвані дахи будинків та повалені дерева: наслідки торнадо на Херсонщині / 4 фотографии

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, правоохоронці працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

Негода в Україні

19 травня через складні погодні умови в Україні залишались знеструмленими 23 населених пункти у чотирьох областях.

Найбільше внаслідок негоди постраждала Житомирська область.

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