У Києві затримали 44-річного громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку. Він керував злочинною організацією, яка займалася відмиванням грошей і присвоєнням чужого майна.

Силовики затримали його 25 травня.

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Згідно з даними Інтерполу, затриманий з 2000 по 2004 роки створив і керував злочинною організацією, яка здійснила низку злочинів – привласнення чужого майна, відмивання грошей та продаж палива з порушенням податкового законодавства.

– Фігуранти привласнювали чуже майно на території Польщі та відмивали гроші, отримані злочинним шляхом. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі, – відзначили в поліції.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника до Польщі.

Затримання розшукуваного Інтерполом

У грудні 2020 року прикордонники затримали в міжнародному аеропорту Бориспіль громадянина Польщі, який перебував у розшуку Інтерполу.

Іноземець намагався сісти на борт літака в ОАЕ. У процесі перевірки документів спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції. Чоловіка передали до рук поліції.