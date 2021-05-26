У Києві патрульні поліцейські врятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху житлового будинку на вулиці Ревуцького.

25 травня правоохоронці отримали повідомлення про те, що чоловік виліз за межі балкону багатоповерхівки та періодично перестає триматись руками.

Поліцейські одразу прибули на виклик, але їм ніхто не відчинив двері до квартири.

Патрульні спробували налагодити діалог, скориставшись балконами сусідів з їх дозволу.

Тим часом на місце прибули рятувальники, які зрізали двері і допомогли поліції потрапити в помешкання.

Чоловіка затягли в квартиру, викликали на місце медиків та його родичів. Пояснити свою поведінку потерпілий не зміг.

Випав з балкону

На початку травня у Дніпрі з балкону на пенсіонерку впав голий чоловік.

Жінку одразу шпиталізували, але медики запевнили, що її життю нічого не загрожує.

Чоловік, який впав на неї з вікна загинув миттєво. Йому було 60 років, а сусіди стверджують, що він перебував на обліку у психіатра.