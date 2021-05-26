Вибив дитину: в Одеській області чоловік познущався над вагітною дружиною

В Іванівському районі Одеської області вагітна жінка втратила дитину після того, як її побив співмешканець.
З серйозними травмами потерпіла звернулася до медиків, які викликали поліцію.
З’ясувалося, що під час побутової сварки 42-річний чоловік вдарив вагітну жінку ногою в живіт та голову.
Лікарі констатували, що внаслідок цього у неї стався викидень.
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Наразі тривають допити свідків, слідчі збирають докази вини підозрюваного. За скоєне йому загрожує ув’язнення терміном від п’яти до восьми років.
Смертельне побиття на Вінничині
В середині квітня під Вінницею чоловік побив свою співмешканку і залишив помирати на порозі їхнього будинку.
Інцидент стався у селі Цвіжин. Перед цим 30-річна Тетяна разом із цивільним чоловіком Артуром разом випивали.
Смертельне побиття дружини підозрюваний пояснив ревнощами: скандал почався з телефонного дзвінка її ймовірного кавалера.
Зараз 35-річний вдівець перебуває в СІЗО. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.