Вибив дитину: в Одеській області чоловік познущався над вагітною дружиною

В Іванівському районі Одеської області вагітна жінка втратила дитину після того, як її побив співмешканець.

З серйозними травмами потерпіла звернулася до медиків, які викликали поліцію.

З’ясувалося, що під час побутової сварки 42-річний чоловік вдарив вагітну жінку ногою в живіт та голову.

Лікарі констатували, що внаслідок цього у неї стався викидень.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

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Наразі тривають допити свідків, слідчі збирають докази вини підозрюваного. За скоєне йому загрожує ув’язнення терміном від п’яти до восьми років.

Смертельне побиття на Вінничині

В середині квітня під Вінницею чоловік побив свою співмешканку і залишив помирати на порозі їхнього будинку.

Інцидент стався у селі Цвіжин. Перед цим 30-річна Тетяна разом із цивільним чоловіком Артуром разом випивали.

Смертельне побиття дружини підозрюваний пояснив ревнощами: скандал почався з телефонного дзвінка її ймовірного кавалера.

Зараз 35-річний вдівець перебуває в СІЗО. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.