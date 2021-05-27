Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві громадянина Молдови, який був у розшуку Інтерполу. Він незаконно потрапив до України.

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У відомстві зазначили, що затриманий переховувався від кримінального переслідування в Молдові.

– Іноземець, якому було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова, – зазначили в СБУ.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону України) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Затримали розшукуваного Інтерполом

Раніше у Києві затримали розшукуваного Інтерполом 44-річного громадянина Польщі.

Він керував злочинною організацією, яка займалася відмиванням грошей і присвоєнням чужого майна.