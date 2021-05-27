У Полтаві чоловікові пропонували за $200 тис. вирішити питання “на найвищому рівні” про працевлаштування на посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального Головного управління Державної інспекції містобудування.

Співробітники СБУ встановили, що особи, серед яких були колишні правоохоронці, не мали жодної можливості впливати на призначення.

Одного з учасників групи затримали під час отримання авансу в розмірі $20 тис. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Наразі тривають слідчі дії за місцями проживання зловмисників.

У Кіровоградській області за $3,5 млн обіцяли посаду голови ОДА

У травні в Кіровоградській області затримали двох громадян, які за $3,5 млн пообіцяли домовитись із посадовцями Офісу президента та Кабміну про призначення чоловіка на посаду голови облдержадміністрації.

Один із них представився радником президента України.

Зловмисників затримали за статтею Зловживання впливом.

Детальніше про те, як у Кіровоградській області за $3,5 млн обіцяли посаду голови ОДА, читайте в матеріалі Фактів ICTV.