Змушувала дошкільнят до секс-ігор з чоловіком: на Одещині вчительку відправили в СІЗО

У селищі Нерубайське на Одещині в центрі секс-скандалу опинилося подружжя педагогів-логопедів.
53-річну Оксану Ковтуненко правоохоронці звинувачують у тому, що вона змушувала своїх вихованців дошкільного віку грати у сексуальні ігри з її чоловіком.
З’ясувалося, що раніше жінка працювала в дитсадочку, але згодом почала проводити заняття вдома.
У поліції підтвердили, що 57-річний чоловік підозрюваної знімав сексуальні ігри з дітьми на відео мобільного телефона.
– Правоохоронці зібрали доказову базу розбещення двох дітей, 2015 та 2017 років народження, – розповіли у поліції.
Родина потерпілих ніяк не прокоментувала те, що сталося. Їхній адвокат зауважив, що цей злочин слідство розглядає як особливо тяжкий.
– Наразі докази є допустимими, достатніми і належними для того, щоби продовжувати досудове розслідування, – розповів Петро Шерстюк.
Поки більшість знайомих жінки, а також батьки інших її вихованців не вірять у звинувачення, прокуратура наполягає, що педагог виявилася дуже хорошим психологом.
Мовляв, зуміла переконати дітей, що торкатися статевого органа чоловіка – то просто невинна гра.
Що вирішив суд
У справі про сексуальне насильство над дітьми вже пройшли перші слухання.
Оксана Ковтуненко отримала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
Справу проти себе жінка назвала сфабрикованою, однак досі не розуміє, кому вигідний наклеп проти неї.
– Я знаю, що ні в чому не винна. Нас оббріхують, але з якою метою – не розумію. Хлопчик одного дня мені сказав, що не хоче додому. В мене запитання, може це в них в родині щось відбувається, а звинувачують мене?
Поки жінка-педагог перебуватиме в СІЗО, запобіжний захід її чоловікові обиратимуть вже днями.
За попередньою інформацією, після затримання дружини у нього стався інсульт, і він залишився вдома.