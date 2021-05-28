Продаж героїну – у Львові затримали злочинне угруповання

У Львові затримали організатора та ще п’ятьох учасників угруповання, які продавали героїн. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

– Організатор групи, 24-річна львів’янка, разом з п’ятьма спільниками – жителями Львова у віці від 22 до 41 року, – щодня збували наркотики понад 30 клієнтам. Щоденний оборот від продажу наркотичного засобу становив близько 25 тис. грн, – повідомили в поліції.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили готові до продажу згортки з героїном, блокноти з чорновими записами, гроші, а також інші докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру організатору групи та двом збувальникам (22-річній львів’янці та раніше судимому 26-річному жителю Львова) за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) КК України. Їм загрожує від дев’яти до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Продавали героїн десяткам людей: у Львові затримали злочинне угруповання / 3 фотографии

Також незабаром планують повідомити про підозру іншим трьом учасникам злочинної групи – двом збувальникам і постачальнику героїну. Досудове розслідування триває.

Рекордна партія героїну

На початку року у Львові вилучили рекордну партію героїну вагою понад одну тонну. Її оцінили у 2,3 млрд грн.

Героїн контрабандою ввезли в Україну з Пакистану в грудні 2020 року через порт Південний, а далі під виглядом харчової продукції збиралися переправити до країн ЄС як дипломатичний вантаж.