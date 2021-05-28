У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири. Це почули сусіди, які викликали поліцію.

Інцидент стався на вул. Васильківській. За адресою виїхала слідчо-оперативна група, спецпризначенці та лікарі.

– Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, силовики вирішили демонтувати двері. Побачивши, що власник встиг забарикадуватися меблями, водночас погрожував самогубством, правоохоронці почали переговори. У результаті вдалося встановити контакт з чоловіком і припинити його дії, – повідомили в поліції.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Стріляв у людей з вікна: в Києві затримали 30-річного чоловіка / 2 фотографии

Затриманим виявився житель Голосіївського району 1991 року народження. З місця події вилучили пістолет і гільзи, їх направили на експертизу.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Фігуранту загрожує до семи років в’язниці.

Стрілянина в Києві

Раніше в Солом’янському районі Києва сталася стрілянина. Між двома чоловіками виник конфлікт, один з них отримав поранення.

Інцидент стався на вулиці Волгоградській. За даними поліції, між 33-річним потерпілим та його товаришем виник конфлікт.