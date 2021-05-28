У Маріуполі повідомили про підозру поліцейському, який на службовому авто збив двох дітей

У Донецькій області 33-річному правоохоронцю повідомили про підозру за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, під час якої він наїхав на двох дітей.
За даними слідчих, 9 березня 2019 року близько 9.00 поліцейський перебував за кермом службового автомобіля Mitsubishi L200.
Проїжджаючи перехрестя у Маріуполі, він наїхав на двох неповнолітніх віком 10 та 11 років.
Внаслідок аварії одна із дівчат отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Винуватець ДТП – це начальник відділу оперативного реагування управління КОРД ГУНП в Донецькій області.
Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 ККУ).
ДТП у Вінниці
Нещодавно у Вінниці сталася ДТП. Внаслідок аварії постраждав 13-річний хлопчик.
Так, позашляховик під час руху врізався у паркан, перекинувся та збив підлітка, який йшов у попутному напрямку до школи.
За кермом перебувала 43-річна вінничанка. Вона була у стані алкогольного сп’яніння.
Джерело: Донецька облпрокуратура