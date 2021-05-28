У Шостці вбили свідка у справі про незаконне вирубування дерев у прибережній захисній смузі річки Івотка.

У березні чоловіка залучили до перевезення незаконно зрубаних 62 вільх три місцеві жителі.

Коли його зупинили правоохоронці, повідомив їм, хто саме його найняв для транспортування деревини.

Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з поліцейськими.

Під час розмови один із них дістав із багажника авто сокиру та тричі вдарив потерпілого.

Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі.

Встановити обставини зникнення свідка та викрити осіб, причетних до злочину, правоохоронцям вдалося через місяць.

Одному з чоловіків інкримінують умисне вбивство, а двом іншим – приховування злочину.

Крім того, усім трьом вручили підозру за фактом незаконного вирубування дерев.

Вбивство таксистки в Одеській області

У травні до суду скерували обвинувальний акт щодо двох хлопців 17-ти та 18-ти, які вбили таксистку в Одеській області в грудні 2020 року.

Зловмисники нанесли 55-річній жінці численні поранення ножами, від яких та померла на місці.

Потім вони вкрали 1,5 тис. грн та втекли на автомобілі таксистки, який потім облили горілкою та спалили.