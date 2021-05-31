Діставали рятувальники: на Кіровоградщині чоловік впав у чотириметровий льох

На Кіровоградщині чоловік впав в погріб і не міг самостійно вибратись. Тож на допомогу потерпілому приїхали рятувальники.
Подія сталася у місті Знам’янка на вулиці Ломоносова 30 травня об 11.20.
Так, до рятувальників звернулись із проханням допомогти чоловіку, який впав у погріб. Адже не було можливості витягнути його без допомоги ДСНС.
Як розповіли у ДСНС, глибина погреба становила чотири метри.
Внаслідок бійці 18-ї ДПРЧ витягнули потерпілого. Він не потребував медичної допомоги. Стан здоров’я задовільний.
Порятунок на Полтавщині
Нещодавно у Полтавській області шестирічний хлопчик під час того, як грався на подвір’ї впав на перевернутий металічний стілець.
Внаслідок цього ніжка стільця проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.