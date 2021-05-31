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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Діставали рятувальники: на Кіровоградщині чоловік впав у чотириметровий льох

Чоловік впав у погріб

На Кіровоградщині чоловік впав в погріб і не міг самостійно вибратись. Тож на допомогу потерпілому приїхали рятувальники.

Подія сталася у місті Знам’янка на вулиці Ломоносова 30 травня об 11.20.

Так, до рятувальників звернулись із проханням допомогти чоловіку, який впав у погріб. Адже не було можливості витягнути його без допомоги ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, глибина погреба становила чотири метри.

Внаслідок бійці 18-ї ДПРЧ витягнули потерпілого. Він не потребував медичної допомоги. Стан здоров’я задовільний.

Діставали рятувальники: на Кіровоградщині чоловік впав у чотириметровий льох

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Порятунок на Полтавщині

Нещодавно у Полтавській області шестирічний хлопчик під час того, як грався на подвір’ї впав на перевернутий металічний стілець.

Внаслідок цього ніжка стільця проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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