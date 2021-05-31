Діставали рятувальники: на Кіровоградщині чоловік впав у чотириметровий льох

На Кіровоградщині чоловік впав в погріб і не міг самостійно вибратись. Тож на допомогу потерпілому приїхали рятувальники.

Подія сталася у місті Знам’янка на вулиці Ломоносова 30 травня об 11.20.

Так, до рятувальників звернулись із проханням допомогти чоловіку, який впав у погріб. Адже не було можливості витягнути його без допомоги ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, глибина погреба становила чотири метри.

Внаслідок бійці 18-ї ДПРЧ витягнули потерпілого. Він не потребував медичної допомоги. Стан здоров’я задовільний.

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Порятунок на Полтавщині

Нещодавно у Полтавській області шестирічний хлопчик під час того, як грався на подвір’ї впав на перевернутий металічний стілець.

Внаслідок цього ніжка стільця проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.