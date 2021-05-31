Конфлікт переріс у бійку: біля тернопільського нічного клубу до смерті побили хлопця

У Тернополі біля одного із нічних клубів між відвідувачами закладу та перехожими сталася бійка. Внаслідок інциденту 25-річний житель міста помер на місці події.

За даними правоохоронців, у ніч на 30 травня на проспекті Злуки між відвідувачами клубу та перехожими виник конфлікт, який переріс у бійку.

За словами одного із очевидців, невідомий кілька разів вдарив іншого чоловіка, який проходив біля закладу.

Внаслідок цього потерпілий знепритомнівши, впав на дорогу. Тож очевидці бійки викликали швидку та поліцію.

Лікарі, приїхавши на місце події, констатували смерть чоловіка. За даними судмедекспертизи, причиною цього став крововилив в головний мозок.

Того ж дня о 5.00 на пошуки підозрюваного відправили слідчих та поліцейських.

За кілька годин правоохоронці встановили, що зловмисником був 27-річний житель Тернопільського району. Він зізнався у скоєному злочині.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Смертна бійка на Житомирщині

На початку травня у селі Турчинка сталося жорстке вбивство чоловіка. Однак поліцейські майже одразу затримали підозрюваних у розправі.

Наталя Данчук зранку знайшла свого співмешканця Михайла побитим на подвір’ї. За словами жінки, на ньому не було живого місця від синців.

Жінка одразу викликала швидку та поліцію, але Михайло помер до їхнього приїзду.