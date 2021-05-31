В одній із військових частин Військово-морських сил Збройних сил України загинув військовослужбовець. Трагедія сталась 30 травня.

– За фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії, щоб надати правову кваліфікацію та встановити обставини події, – повідомили в ЗСУ.

Командувач Військово-морських сил ЗС України дав вказівку розпочати службову перевірку у військовій частині.

Місцеві видання повідомляють, що надзвичайна ситуація сталася на території військової частини А1942 в селищі Радісне Одеської області.

Матрос нібито застрелився з автомата в збройовій кімнаті під час зміни нарядів.

У військовій частині служив на посаді водія-електрика. Його призвали на строкову службу в 2020 році Уманським районним військовим комісаріатом.

Товариші по службі про загиблого відгукуються лише позитивно. Конфліктів загиблий не мав. Незадовго до трагедії повернувся з відпустки, був у гарному настрої.

Це третій подібний випадок за місяць. 24 травня на території військової частини №9997 в Одесі застрелився офіцер-прикордонник. 28 травня в смт Тарутине Одеської області знайшли застреленим іншого прикордонника.

Самогубство прикордонника в Чернівецькій області

У квітні в селі Тереблече Чернівецької області під час виконання службових обов’язків застрелився 24-річний прикордонник.

Як повідомили в прес-службі прикордонного загону, самогубство прикордонника не пов’язане зі службою.

Джерело: ВМС ЗСУ, 04868.com.ua