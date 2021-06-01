На Київщині оголошують поліцейську спецоперацію через втечу із будівлі суду небезпечного злочинця.

До Ірпінського суду обвинуваченого привіз конвой, доки чекали на засідання, чоловік попросився до вбиральні, яка розташована на вулиці. Скориставшись моментом, він вдарив одного з вартових та втік.

Втікачем є 48-річний іноземець Афрас Мамедов, який знайомився із жінками на вулиці, залицявся та напрошувався до них додому.

Після любовних цього Афрас лупцював своїх дам і вимагав віддати усі коштовності та гроші, інакше погрожував вбити.

– Встановили жінку, яка повідомила нам, що планувала зустрітися з чоловіком, з яким познайомилася випадково, і він запропонував їй взяти з дому всі, що є коштовності, золото і разом сходити до храму з метою очищення власної душі від якогось негативного впливу, – розповідає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов про затримання злочинця.

Після втечі із суду Афрас подався до Києва, але насолодитися волею йому не вдалося. Чоловіка впізнав співробітник спецполку столичної поліції Євген, коли гуляв із дружиною та дітьми.

Поліцейський скрутив його і попросив, аби перехожі викликали підмогу.

У поліції Київщини вважають, що злочинець мав спільників і йому банально допомогли. Двоє ймовірно причетних до втечі правоохоронців тепер звільнять зі служби.

– Сім осіб буде притягнуто до відповідальності, дисциплінарної. По двом працівникам прийнято рішення про звільнення їх з лав Національної поліції, більш того працівники інспекції з особового складу внутрішньої безпеки зібрали усі необхідні матеріали для передачі в ДБР, – наголошує Нєбитов.

За втечу Афасу загрожує ще дві статті про насильство щодо працівника поліції та втечу з-під варти.

Збив на смерть підлітка і втік

23 березня на Львівщині оголосили підозру 17-річному водію, який насмерть збив підлітка та втік із місця ДТП.

28 лютого 2020 року неповнолітній мешканець Стрийського району здійснив наїзд на 16-річного підлітка, який помер на місці.