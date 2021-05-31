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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Полтавщині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях із вікна квартири

чолвік із пістолетом, пістолет

На Полтавщині чоловік влаштував стрілянину по правоохоронцях із вікна багатоповерхівки. Перед стріляниною він зловживав наркотиками.

Інцидент стався вночі. Тоді ж поліцейські отримали інформацію про обстріл своїх колег у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста.

За даними правоохоронців, чоловік із вікна багатоповерхівки поцілив у двох поліцейських.

Приїхавши на місце події, співробітники поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та самого зловмисника.

Стрільцем виявився 38-річний місцевий житель. Він жив із неповнолітньою донькою. В минулому чоловіка судили за браконьєрство та крадіжку.

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Під час обшуків в оселі зловмисника, правоохоронці вилучили напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку – газовий балон та магазин, які він викинув у вікно, щоб позбутися доказів.

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку може загрожувати обмеження чи позбавлення волі до п’яти років.

Стрілянина у Києві

28 травня у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири. Це почули сусіди, які викликали поліцію.

Інцидент стався на вулиці Васильківській. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Джерело: Нацполіція

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