На Полтавщині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях із вікна квартири

На Полтавщині чоловік влаштував стрілянину по правоохоронцях із вікна багатоповерхівки. Перед стріляниною він зловживав наркотиками.
Інцидент стався вночі. Тоді ж поліцейські отримали інформацію про обстріл своїх колег у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста.
За даними правоохоронців, чоловік із вікна багатоповерхівки поцілив у двох поліцейських.
Приїхавши на місце події, співробітники поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та самого зловмисника.
Стрільцем виявився 38-річний місцевий житель. Він жив із неповнолітньою донькою. В минулому чоловіка судили за браконьєрство та крадіжку.
Під час обшуків в оселі зловмисника, правоохоронці вилучили напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку – газовий балон та магазин, які він викинув у вікно, щоб позбутися доказів.
Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку може загрожувати обмеження чи позбавлення волі до п’яти років.
Стрілянина у Києві
28 травня у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири. Це почули сусіди, які викликали поліцію.
Інцидент стався на вулиці Васильківській. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.