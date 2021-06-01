Стали відомі нові подробиці вибуху в Києві, де у чоловіка в житловому будинку в руках вибухнула граната. Перед вибухом 43-річний чоловік обіцяв влаштувати феєрверк.

Інцидент стався у прибудові з вивіскою Заточка. Чоловік облаштував там майстерню – точив інструменти та виготовляв дублікати ключів.

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Стіни здригнулися близько третьої ночі. Сусіди спочатку почули крик, а потім його заглушив потужний вибух. З квартири у двір вийшов закривавлений власник, 43-річний Андрій. Чоловік відчував пекельний біль, тому що йому відірвало кисті.

Сусіди розповідають, що побоювалися чоловіка, коли він переїхав до цього будинку. Андрій доброзичливістю не славився. Ходив зі зброєю і приставав до місцевих. А напередодні вибуху бігав навколо будинку та шукав наркозалежних, погрожував молоді ножем і обіцяв вночі влаштувати феєрверк.

Один із сусідів розповів про причини конфлікту.

– Психував вчора нормально довгий час. Хлопець, який орендує кімнату, сказав, що дістало (поведінка Андрія, – Ред.), і вони вирішили його заспокоїти. Ну і почався конфлікт, хлопці розбіглися, а в цей момент граната вибухнула, – розповів Юрій.

Зараз майстер із запальним характером у лікарні. Залишившись без рук, Андрій більше не зможе працювати. Також чоловікові загрожує ще й в’язниця, оскільки в його квартирі були не тільки інструменти, але й цілий арсенал вибухівки.

Вибух у Києві

Вибух стався в ніч на 31 травня на першому поверсі житлового будинку на вулиці Зоологічній Шевченківського району столиці.

Незабаром поліція дасть правову кваліфікацію події вибуху в Києві.