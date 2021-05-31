З дозволу батька: на Київщині 53-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх сестер

У Білій Церкві помістили під варту 53-річного чоловіка, який систематично ґвалтував двох неповнолітніх сестер.

Слідство встановило, що для того, аби задовільняти власні статеві потреби, чоловік попередньо домовився з батьком дівчаток.

З міркувань моральності вік постраждалих сестричок не розголошується, однак відомо, що на момент розбещення та ґвалтування їм було менше шістнадцяти років.

Окрім головного підозрюваного, під варту також помістили і батька дівчат. Наразі судовий розгляд справи триває.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 155 КК України.

Йдеться про статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Якщо суд доведе вину, чоловікам загрожує обмеження волі (умовний термін) на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Зґвалтування на Одещині

В одному із сіл Роздільнянського району на Одещині засудили 19-річного хлопця, який систематично ґвалтував 13-річну дівчинку.

З’ясувалося, що від насильницьких дій страждала молодша сестра дружини засудженого.

Це відбувалося в будинку батьків його дружини, де мешкала вся родина.

Щоб дівчинка не відмовляла і не змогла нікому розповісти про насильство, хлопець систематично їй погрожував.

Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої і засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Джерело: Київська обласна прокуратура