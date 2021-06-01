Бив об паркан та кидав на землю: на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за побиття дитини

На Дніпропетровщині дорослий чоловік жорстоко побив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику. Тепер його судитимуть.

За даними правоохоронців, у березні 2021 року 46-річний житель Слобожанського побачив, як на дитмайданчику між його сином та іншим неповнолітнім хлопчиком виник конфлікт, який згодом переріс у штовханину.

Тож чоловік вирішив покарати 9-річного “кривдника”. Він, грубо порушуючи громадський порядок, на очах у інших дітей двічі вдарив хлопчика спиною об паркан.

Далі він наніс неповнолітньому декілька ударів в обличчя, після чого штовхнув на пісок.

Внаслідок хуліганських дій дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Наразі чоловіка звинувачують у скоєнні злочину за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

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Хуліганство в Одесі

На початку травня в Одесі п’яний чоловік напав на дитину та схопив її за шию. Це сталося після того, як хлопчик зробив зауваження двом чоловікам за пияцтво на дитячому майданчику.

На щастя, місцеві жителі, які побачили цей конфлікт, одразу викликали поліцію.

Джерело: Дніпропетровська облпрокуратура