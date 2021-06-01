На Одещині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 8-річної дівчинки

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 8-річної дівчинки на Одещині.

Інцидент стався 29 травня у селі Троїцьке Одеського району. Невідомий чоловік затягнув неповнолітню дівчинку у приміщення на вулиці Дністровська, 1 та вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Підозрюваним виявився 31-річний раніше судимий мешканець міста Кілія.

Дівчинка відразу ж розповіла рідним та поліції, що сталося, а також описала зловмисника, що допомогло швидко встановити його особу та місцеперебування.

До пошуків ґвалтівника окрім правоохоронців приєдналися прикордонники та майже всі односельці. Вони кілька годин оглядали вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованої зловмисником халупі, його затримали.

Чоловік веде злиденний спосіб життя і має не одну судимість за майнові та наркозлочини. Тепер йому загрожує термін від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами.

Зґвалтування на Одещині

В одному із сіл Роздільнянського району на Одещині засудили 19-річного хлопця, який систематично ґвалтував 13-річну дівчинку.

З’ясувалося, що від насильницьких дій страждала молодша сестра дружини засудженого.

Це відбувалося в будинку батьків його дружини, де мешкала вся родина.