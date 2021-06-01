У Чернівцях впав будівельний кран із чоловіком у кабіні

У Чернівцях на будівництві впав баштовий кран. Внаслідок інциденту травмувався 55-річний чоловік. Його у важкому стані шпиталізували до лікарні.

Чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості в результаті падіння крана. У нього множинні переломи скелету, забій серця та легень, розходження тазового кільця. Пацієнт має ознаки больового та травматичного шоку, але перебуває при свідомості.

Наразі правоохоронці збирають необхідну інформацію для відпрацювання версій нещасного випадку.

На вулиці Ерліха, де стався інцидент, споруджували багатоквартирний будинок. Його будівництво триває вже понад рік.

Падіння будівельного крана у Харкові

На початку січня на одному із будмайданчиків у центрі Харкова впав будівельний кран. Конструкція серйозно пошкодила вагончик з будівельниками, зім’явши її дах.

За даними місцевих ЗМІ, один з будівельників-очевидців причиною аварії назвав технічну несправність.