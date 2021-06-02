В Україні початок літа у 2021 році виявився похмурим, холодним та дощовим. У всіх регіонах вже другий день поспіль спостерігається різке зниження температури та опади.

Внаслідок такої негоди без електроенергії залишилися 50 населених пунктів у трьох областях України.

За даними прес-служби ДСНС, станом на ранок 2 червня через ускладнені погодні умови, а саме: пориви вітру та грозу – знеструмлені 50 населених пунктів у трьох областях.

Загалом без світла залишились Дніпропетровська (38), Донецька (6) та Запорізька (6) області.

Наразі до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Погода на червень

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала спрогнозувала, що до середини червня температурні показники на території країни будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на Півдні.

Вона зазначила, що на початку літа буде доволі прохолодна та мінлива погода.

Детальніше про те, якою буде погода в червні в Україні – читайте на Фактах ICTV.