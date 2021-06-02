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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Через грози та сильні вітри 50 населених пунктів залишились без світла

гроза, негода, дощ, погода

В Україні початок літа у 2021 році виявився похмурим, холодним та дощовим. У всіх регіонах вже другий день поспіль спостерігається різке зниження температури та опади.

Внаслідок такої негоди без електроенергії залишилися 50 населених пунктів у трьох областях України.

За даними прес-служби ДСНС, станом на ранок 2 червня через ускладнені погодні умови, а саме: пориви вітру та грозу – знеструмлені 50 населених пунктів у трьох областях.

Загалом без світла залишились Дніпропетровська (38), Донецька (6) та Запорізька (6) області.

Наразі до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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Погода на червень

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала спрогнозувала, що до середини червня температурні показники на території країни будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на Півдні.

Вона зазначила, що на початку літа буде доволі прохолодна та мінлива погода.

Детальніше про те, якою буде погода в червні в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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