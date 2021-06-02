Гралася біля басейну: у США застрелили в житловому комплексі однорічну дівчинку

В американському штаті Луїзіана зловмисники відкрили стрілянину на території житлового комплексу Fairview в Батон-Руж. Внаслідок цього загинули троє людей, зокрема однорічна дівчинка.

Інцидент стався пізно ввечері, коли двоє озброєних чоловіків увійшли до зони басейну.

За інформацією місцевого поліцейського Дона Коппола, підозрювані посварилися з відпочивальниками, зокрема з 20-річною дівчиною Реджинальдою Томас та 17-річним юнаком Дьюейном Данном. Після цього вони відкрили вогонь.

Також під час стрілянини нападники зачепили однорічну дитину Джатірі Браун. Тоді вона гралася біля басейну.

Так, двоє молодих людей від отриманих важких поранень загинули одразу на місці події, а дитина померла в лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.

Стрілянина в Колорадо

Нещодавно у магазині в Колорадо озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.

Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.