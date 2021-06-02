В Житомирській області викрили чергову махінацію з державними коштами: йдеться про будівництво тренувальної бази ЗСУ, яка після закінчення усіх робіт виявилася непридатної до експлуатації.

Встановлен, що на її будівництво пішло 5,5 млн грн з бюджету.

Договір між військовою частиною і житомирським будівельним підприємством було укладено наприкінці 2018 року.

Зазначається, що база була необхідна для для відпрацювання тактичної, стрілецької та спеціальної підготовки військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО).

Під Житомиром на будівництві бази ЗСУ розтратили 5,5 млн грн, об’єкт втрачено / 2 фотографии

– Через недотримання підприємством-підрядником вимог та неналежну перевірку, спецоб’єкт було затоплено. Експертний огляд засвідчив, що військову споруду фактично втрачено, – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що комерсант діяв у змові з приватним інженером з технічного нагляду за будівництвом.

Акти про виконання будівельних і гідроізоляційних робіт він підписував без жодних перевірок та звірок.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 191 (Розтрата майна та зловживання службовим становищем) КК України.

Слідчі дії для притягнення до відповідальності посадовців будівельного підприємства-підрядника тривають.

В Житомирі військовий збував наркотики в ООС

В січні правоохоронці Житомира викрили військовослужбовця, який збував наркотики в зоні ООС на Донбасі.

Чоловіка затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн.

Загальна кількість вилучених наркотиків після обшуків склала понад 1 млн грн.

Також було виявлено готівки понад 500 тис грн у різних валютах, вогнепальну зброю та набої.