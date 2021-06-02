Під Житомиром на будівництві бази ЗСУ розтратили 5,5 млн грн, об’єкт втрачено

В Житомирській області викрили чергову махінацію з державними коштами: йдеться про будівництво тренувальної бази ЗСУ, яка після закінчення усіх робіт виявилася непридатної до експлуатації.
Встановлен, що на її будівництво пішло 5,5 млн грн з бюджету.
Договір між військовою частиною і житомирським будівельним підприємством було укладено наприкінці 2018 року.
Зазначається, що база була необхідна для для відпрацювання тактичної, стрілецької та спеціальної підготовки військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО).
– Через недотримання підприємством-підрядником вимог та неналежну перевірку, спецоб’єкт було затоплено. Експертний огляд засвідчив, що військову споруду фактично втрачено, – йдеться в повідомленні.
Виявилося, що комерсант діяв у змові з приватним інженером з технічного нагляду за будівництвом.
Акти про виконання будівельних і гідроізоляційних робіт він підписував без жодних перевірок та звірок.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 191 (Розтрата майна та зловживання службовим становищем) КК України.
Слідчі дії для притягнення до відповідальності посадовців будівельного підприємства-підрядника тривають.
В Житомирі військовий збував наркотики в ООС
В січні правоохоронці Житомира викрили військовослужбовця, який збував наркотики в зоні ООС на Донбасі.
Чоловіка затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн.
Загальна кількість вилучених наркотиків після обшуків склала понад 1 млн грн.
Також було виявлено готівки понад 500 тис грн у різних валютах, вогнепальну зброю та набої.