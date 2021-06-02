Побиття фермерів на Харківщині: трьом копам загрожує до 8 років

У Харківській області дійшла до суду справа про побиття фермерів трьома співробітниками поліції, яке сталося ще у вересні 2020 року.

Обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 ККУ – Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Слідчі ДБР встановили, що троє співробітників полку поліції особливого призначення у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі Skoda Octavia 9 вересня 2020 року патрулювали Сахновщинський район.

У полі поблизу села Дар-Надежда вони виявили комбайн та трактор з причепом, поряд були фермери, які займалися ремонтом комбайна.

Поліцейські почали необґрунтовано вимагати у чоловіків документи на земельну ділянку та транспортні засоби. Фермери сказали, що вони вдома, їх привезе батько, і продовжили ремонт комбайна.

Така відповідь копів не задовольнила, і вони почали бити потерпілих руками та ногами, а також застосували кайданки.

Обвинуваченим у перевищенні службових повноважень загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.