На Львівщині п'яний водій протаранив стіну та двері супермаркета – ФОТО

У селі Давидов на Львівщині поліція склала два адмінпротоколи на 31-річного місцевого мешканця, який у стані сильного алкогольного сп’яніння сів за кермо та розтрощив двері супермаркету та стіну.
Інцидент стався 3 червня о близько третьої години ночі. Місцеві мешканці кажуть, що у них було відчуття, ніби двері магазину підірвали.
Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький стверджує, що п’яний водій намагався втекти від правоохоронців і не впорався з керуванням.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, а порушником займається поліція.
Масштабна ДТП під Херсоном
У Херсонській області сталася ДТП у якій постраждали восьмеро людей.
Серед постраждали шестеро дітей, повідомляє національна поліція та додає, що у автопригоді були задіяні одразу п’ять легкових авто.
Найбільше травмувались восьмирічний хлопчик та його 58-річна бабуся, який доправили до лікарні.
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