На Львівщині п'яний водій протаранив стіну та двері супермаркета – ФОТО

У селі Давидов на Львівщині поліція склала два адмінпротоколи на 31-річного місцевого мешканця, який у стані сильного алкогольного сп’яніння сів за кермо та розтрощив двері супермаркету та стіну.

Інцидент стався 3 червня о близько третьої години ночі. Місцеві мешканці кажуть, що у них було відчуття, ніби двері магазину підірвали.

На Львівщині п’яний водій протаранив стіну та двері супермаркета / 2 фотографии

Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький стверджує, що п’яний водій намагався втекти від правоохоронців і не впорався з керуванням.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, а порушником займається поліція.

Масштабна ДТП під Херсоном

У Херсонській області сталася ДТП у якій постраждали восьмеро людей.

Серед постраждали шестеро дітей, повідомляє національна поліція та додає, що у автопригоді були задіяні одразу п’ять легкових авто.

Найбільше травмувались восьмирічний хлопчик та його 58-річна бабуся, який доправили до лікарні.

Детальніше про масштабну ДТП на Херсонщині читайте на Фактах ICTV.