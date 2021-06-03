У Харківській області судитимуть трьох співробітників поліції, які побили фермерів після прохання показати документи. Їх судитимуть за фактом перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2020 року під час патрулювання правоохоронці виявили в полі поблизу села Дар-Надежда комбайн і трактор з причепом, біля яких перебували чоловіки, які займалися ремонтом комбайна.

– На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, а також застосували до чоловіків кайданки, обмеживши свободу пересування потерпілих, – повідомили у відомстві.

До суду направили обвинувальний акт щодо трьох поліцейських за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Їм загрожує від семи до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати посади в поліції на термін до трьох років.

Протести під відділком поліції

У Києві 21 травня біля Подільського відділку поліції відбулася акція протесту проти поліцейського свавілля під назвою Зупинимо сафарі поліції на Подолі.

Паралельно із цією акцією на Подолі пройшов мітинг за закриття закладів на Подолі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура